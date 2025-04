STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania più maturo e sicuro di sè”

Il giornalista napoletano Stefano Sica, presente nella recente trasferta del Catania allo stadio “Simonetta Lamberti”, ha parlato così dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni ai microfoni di Globus Television:

“Vittoria meritata, il Catania non ha rischiato nulla. Anche nel secondo tempo, quando Maiuri ha proposto un sistema di gioco più offensivo, il Catania ha confermato di essere più maturo da un pò di tempo a questa parte. Ho visto un Lunetta in giornata molto positiva. E’ entrato Dalmonte, riuscendo a dare un apporto importante sulla destra. Ha avuto un impatto positivo. Recuperando quasi tutti gli infortunati è un Catania più compatto, che sbaglia meno, sa anche soffrire, più sicuro e convinto di sè”.

“Frisenna? Nel secondo tempo serviva probabilmente un giocatore che cambiasse il passo come Jimenez. D’altronde bisognava provare a vincere nella ripresa. Pure Sturaro ha dato una mano d’aiuto importante in mezzo al campo. Conta molto anche il contributo di chi entra in corso d’opera e si fa trovare pronto a calarsi nella battaglia, dando quello spunto in più”.

