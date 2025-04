STAMPA CAVESE – Apicella: “Aquilotti non pronti nel secondo tempo, Catania squadra in forma e di livello superiore”

Nel corso della trasmissione ‘Aquilotti social club’, a cura di Rtc Quarta Rete, il giornalista Fabio Apicella parla così della sconfitta riportata dalla Cavese contro il Catania:

“Purtroppo è maturata la seconda sconfitta consecutiva della Cavese e sogni playoff che hanno subito un forte rallentamento. Cavese con qualche giocatore che probabilmente ha staccato la spina in anticipo e non ce l’aspettavamo. Sicuramente gli aquilotti hanno giocato due gare dall’alto coefficiente di difficoltà perchè il Cerignola era ancora in lizza per il primo posto, mentre il Catania veniva da una serie di vittorie consecutive ed è una squadra in forma, che ha sfruttato al meglio un’occasione importante grazie al talento di Jimenez con un sinistro chirurgico. Cavese non pronta nel secondo tempo. Al di là della traversa di Chiricò che cercava il gol dell’ex, mi sento di dire che nel computo delle sostituzioni la squadra di Maiuri ha concesso qualcosa in più agli avversari, superiori a livello tecnico, tattico e di curriculum”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***