STAMPA LOCALE – Distefano: “Catania, è il momento giusto per dimostrare quanto vali. Giocatori stanno acquisendo fiducia”

Riportiamo un secondo estratto delle riflessioni del giornalista di Live Sicilia Anthony Distefano nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’, a cura di Futura Production:

“Questa è la parte più importante della stagione preparandoti ai playoff, affrontandoli in una posizione di classifica migliore. Io non svaluterei il risultato di Trapani. Vero è che il Trapani era fortemente in difficoltà, la sconfitta ha portato inevitabilmente all’esonero di Torrente, ma non è semplicissimo nelle condizioni in cui il Catania si è proiettato in questi mesi mettere assieme otto risultati utili di fila”.

“E’ stato un brutto primo tempo, ma quando hai in Serie C il giocatore che pesca il jolly la partita prende un altro binario. Così come tante volte si è stati severi nei giudizi contro il Catania, stavolta secondo me va fatta una presa di coscienza. Questi risultati non sono arrivati per caso. Si è chiamato in causa il ritorno di Faggiano, Toscano che ha messo al posto giusto determinati uomini. Va anche detto che questo è un Catania che non ha avuto ancora Inglese pienamente a disposizione”.

“Mister Toscano ha trovato probabilmente la quadra con il portiere titolare fisso. Diciamo anche che nonostante le assenze di Di Gennaro, Guglielmotti, il già citato Inglese, Sturaro, alla fine Toscano – opinione assolutamente personale – è riuscito a mettere in moto quei meccanismi che prima non andavano e oggi sta raccogliendo i frutti. Anche lo 0-0 col Crotone per me ha avuto il suo significato. I calciatori stanno acquisendo fiducia, qualche passo in più è stato fatto”.

“Se fossi un giocatore del Catania non vedrei l’ora che arrivi la gara di domenica. Sarebbe la dimostrazione reale che questa è una squadra che, pian piano, una sua quadratura l’ha trovata. C’è stata una prima parte di campionato che dire disastrosa forse è esagerato, però uscire dalla Coppa Italia in quella maniera e tutto quello che ne è conseguito ha lasciato molti strascichi e amaro in bocca. La personalità di alcuni giocatori ha tardato a stare in piedi. Secondo me questo è il momento giusto per dimostrare quanto vali”.

