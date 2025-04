STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “A Cava si è vista nei cambi la mano di Toscano. Catania migliorato anche come gruppo, fondamentale il minutaggio nei playoff”

Ai microfoni di Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo la ritrovata vittoria contro la Cavese. Ecco quanto evidenziato:

“Dalla partita di Cava de’ Tirreni ricaviamo ulteriori tasselli per questo segmento di campionato in chiaro segno ‘più’ da parte del Catania, che nelle ultime dieci giornate sta viaggiando quasi a 2 punti di media a partita con l’unico passo falso, immeritato, contro l’Avellino. Il Catania si sta affacciando alla fase decisiva della stagione con tutte le precondizioni per fare bene. Le squadre si misurano proprio verso il traguardo. Ogni stagione ha una genesi, quella che stiamo vivendo ha avuto un avvio più che positivo, poi una fase di buio che è stata superata grazie a questo ciclo di risultati confermato anche a Cava, dove il Catania non ha brillato nel primo tempo, probabilmente anche per una scelta dello staff tecnico che pensava di venire fuori alla distanza attraverso i cambi, che poi hanno dato pienamente ragione a mister Toscano. Si è vista la mano del tecnico“.

“Una sottolineatura: sarà pure un caso, a Cava de’ Tirreni entrano Allegretto e Dalmonte, il primo va a giocare da braccetto sinistro spostando Celli laterale di centrocampo, 50 secondi dopo arriva il gol con un’azione caratterizzata da una lunga serie di passaggi, partendo da Allegretto che serve Lunetta, poi Celli, cross di quest’ultimo per Jimenez e gol-vittoria. Bravo Toscano che aveva temuto all’inizio la pressione della Cavese presentando una squadra potenzialmente più da battaglia ma che aveva pensato, poi, nello sviluppo della gara di poter sfruttare i punti di forza del Catania e le debolezze degli aquilotti“.

“Rimarco l’importanza della solidità difensiva ritrovata, che era un pò venuta meno con l’Avellino – anche se ricordiamo due tiri e due gol con Dini assolutamente inoperoso – e anche a Cava il portiere ha fatto sostanzialmente una sola parata sul tiro di Fella. Questo è un aspetto fondamentale per vedere con una proiezione di ottimismo la fine della stagione regolare, e poi il tuffo nei playoff con tante combinazioni e situazioni possibili”.

“Probabilmente in maniera definitiva il Catania ha staccato il Picerno, quindi i competitor a questo punto diventano Benevento e Potenza per quella che può essere l’ambizione del quinto posto. I successi di Benevento e Potenza adesso mettono la fiche nelle mani della formazione di Auteri (soprattutto) e del Potenza, con il Catania che affronterà l’unica partita della regular season proprio in terra lucana, in quello che diventerà a tutti gli effetti uno scontro diretto. In questo momento più chance a disposizione per il Benevento, fermo restando che la valenza del quinto posto conta fino ad un certo punto perchè il Catania eventualmente non arriverebbe comunque come testa di serie nel tabellone nazionale dei playoff“.

“Il gruppo che è venuto fuori dopo la fine del mercato invernale, sembra essere più coeso e compatto, si aiuta in tutte le fasi della partita. E’ un gruppo apparentemente diverso come atteggiamento da quello che invece aveva attraversato con difficoltà la seconda parte del girone d’andata. Anche come gruppo è un Catania migliorato“.

“Ai playoff giocheresti ogni tre giorni, non puoi pensare che Inglese giochi 90 minuti tutte le partite di fila. Secondo me devi portare ad un livello di forma e rendimento quei giocatori che in questa fase non sono riusciti a dare un contributo di un certo tipo. Servono soluzioni per garantire una continuità in fase offensiva che i playoff ti imporranno, soluzioni che in questo momento sono un pò limitate. Sarà fondamentale la gestione del minutaggio“.

