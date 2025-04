STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Al Catania è mancata qualità nel palleggio dopo l’1-2 biancoverde. Jimenez e Stoppa meno brillanti. Calendario non semplice”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo la sconfitta di domenica con l’Avellino. Ecco quanto evidenziato:

“La vittoria del Cerignola a Cava prima dell’inizio di Catania-Avellino ritengo abbia prodotto un effetto ulteriormente positivo in termini di tensione nei confronti degli irpini. Magari, arrivato ad un certo punto della partita, con un altro punteggio a Cava la formazione di Biancolino avrebbe potuto gestire diversamente la gara. Faccio anche la considerazione che, nel momento di difficoltà, cioè dopo il vantaggio improvviso ospite – non c’erano le avvisaglie – al Catania è mancata qualità nel palleggio, quello che serviva per cercare di aprire dei varchi, invece è andato avanti con questi fraseggi troppo macchinosi che hanno fatto il gioco dell’Avellino, avendo mestieranti come Armellino, Palmiero e via discorrendo, giocatori che quando è il momento opportuno spezzano il gioco, prendono i falli, dettano i tempi della partita a loro piacimento”.

“I cambi non sono stati produttivi. Jimenez, poi, da alcune partite non sta incidendo come potrebbe e dovrebbe. L’italo-spagnolo non è mai andato a segno al ‘Massimino’, quando un giocatore della sua qualità ad un certo punto dovrebbe prendere l’iniziativa, arrivare alla conclusione e realizzare. Lo stesso Stoppa non ha la brillantezza del periodo precedente, anche lui deve fare uno step importante da qui in avanti”.

“Volata playoff? Credo che conserveranno, o si scambieranno eventualmente il terzo e quarto posto, Monopoli e Crotone. Per il resto se la giocano Catania, Picerno, Benevento e Potenza per la quinta posizione, ed il calendario dal coefficiente di difficoltà più elevato ce l’ha il Catania, che deve affrontare due trasferte con squadre che hanno la necessità di conquistare punti. Con la Cavese, poi, c’è una rivalità sportiva mica da ridere e Chiricò ci terrà da matti a fare la partita della vita”.

“La Cavese? Le squadre di Maiuri fanno molta densità e cercano magari sugli esterni di creare superiorità numerica con giocatori aventi caratteristiche specifiche. Erano in serie utile da tante partite prima della sconfitta col Cerignola, sono a pochi punti dalla zona playoff, dunque per gli aquilotti la gara col Catania avrà un’importanza notevole”.

