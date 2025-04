STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, a Potenza vittoria di personalità. Toscano ha il controllo pieno del gruppo. Dalmonte può diventare un fattore”

Ai microfoni di Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo il successo di Potenza e con l’avvicinarsi del primo turno della fase del girone dei playoff. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania a Potenza ha avuto una fase iniziale molto buona e una fase finale ottima, in mezzo la sofferenza c’è stata, frutto di errori tecnici del Catania – crollato ad un certo punto della gara a centrocampo – ma anche dei principi di gioco radicati del Potenza, una signora squadra che non perdeva in casa da tre mesi, gioca a calcio, sempre palla a terra, con difensori come Bachini e Verrengia bravi tecnicamente, davvero forti. I rossazzurri hanno incassato tre punti non così scontati visto il valore dell’avversario e la sosta forzata del Catania la scorsa settimana che poteva portare ad un’alterazione dell’espressione della performance della squadra”.

“Il Catania ha avuto l’abilità di passare in vantaggio, poi ha abbassato troppo il baricentro ed il Potenza ha raggiunto meritatamente il pareggio. Da sottolineare, in seguito, la reazione caratteriale e tecnica del Catania, a quel punto non era scontato riuscire a trovare gli argomenti per affacciarsi dalla parti di Alastra con una pressione che è migliorata dopo l’ingresso di Sturaro e Dalmonte. Il Catania ha avuto bravura e personalità per creare la situazione decisiva che, poi, nell’economia di quello che potrebbe essere il percorso dei rossazzurri è un risultato importantissimo, perchè giocare in casa le due gare dei playoff del girone ti dà più soluzioni nella gestione dei risultati ma, soprattutto, se passi il turno riempi il serbatoio di ulteriore autostima in vista del playoff nazionale con l’ingresso delle squadre più quotate. Ricordiamo che il Catania stava rischiando anche di non partecipare ai playoff, invece ha ingranato la quinta, ha viaggiato alla media punti di 2 a partita coronando questo inseguimento con un quinto posto che comunque dà delle vibrazioni favorevoli per questa fase determinante della stagione”.

“Penso che Toscano abbia controllo pieno del gruppo, perchè anche un giocatore del calibro di Sturaro fa il comprimario in questo momento senza mugugni, senza tirare indietro la gamba. Anzi, entra in campo e suona la carica a tutti. E’ il termometro di un gruppo omogeneo, chiuso in questo carro armato, che ha abbassato il coperchio e sta cercando di fare con i suoi cingoli un cammino forte, di sostanza, senza fronzoli. La squadra ha scelto di difendere basso per creare ancora più solidità tecnica e soprattutto mentale, sapendo poi che se si accendono a turno Lunetta, Inglese, Dalmonte e Jimenez – Stoppa lo aspettiamo – con questa batteria di giocatori puoi fare male a chiunque”.

“Questa squadra ha avuto un rendimento molto positivo nella primissima parte della stagione a organico quasi completo, poi ha avuto una fase di buio coincisa con la caterva di infortuni che ha largamente interessato tutti i reparti di questa squadra e, nel momento in cui ha recuperato tutti gli effettivi, ha riespresso un calcio redditizio e per certi tratti piacevole. E’ evidente che ad organico pieno questa squadra avrebbe fatto un altro tipo di cammino, non sappiamo fino a dove ma la storia del campionato racconta che con quasi tutti gli elementi a disposizione il rendimento è stato positivo e uniforme. Questo è l’aspetto più importante in vista dei playoff”.

“Dalmonte se sta bene – si intravede negli spezzoni di gara finora disputati – è assolutamente in grado di fare la differenza in questa categoria per tecnica e personalità. Non ha paura della ricezione della palla anche nelle zone di campo più calde, poi ha questi colpi come in occasione dell’assist a Inglese che denotano una qualità e una tecnica largamente superiore alla media. Se ritrova la piena efficienza per un minutaggio più ampio può diventare un fattore per il Catania nelle prossime partite”.

