STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, compattezza e ottimizzazione delle occasioni. Condizione atletica in netto progresso”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul Catania dopo la vittoria di Trapani. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania nel corso della stagione ha avuto una fase in cui non dimostrava di essere solido da un punto di vista difensivo, quindi anche delle discrete prestazioni venivano puntualmente vanificate da errori in fase difensiva che si traducevano in perdita di punti. Quest’ultima fase della stagione invece ci dà un segnale in netta controtendenza, cioè Toscano ha lavorato in maniera efficace sulla fase difensiva, con un portiere che dà finalmente stabilità dopo un pò di turbolenza nel ruolo“.

“C’è un portiere sicuro che dà tranquillità al reparto, questo è fondamentale. Sono tornati in condizione dei giocatori che si erano un pò persi tipo Ierardi, Di Gennaro, Del Fabro che ha sostituito Di Gennaro a Trapani facendo bene, Allegretto è un bel prospetto sicuramente. C’è una compattezza che oggi ti garantisce l’ottimizzazione delle occasioni da rete, cioè adesso il Catania è in grado di reggere la pressione avversaria e quando si presenta la situazione favorevole va in gol e conserva il risultato. Questo perchè oggi il Catania lavora di squadra, con tutti gli effettivi. Quando a Trapani segna Lunetta, Sturaro è il primo a correre verso il compagno, questo è segnale forte di coesione“.

“La sensazione è che ora, in qualche modo, il Catania stia traendo benefici da una condizione atletica in netto progresso. Come se ci sia stato un lavoro molto forte e pesante in una certa fase della stagione che adesso sta dando determinati frutti. Come condizione generale, da un punto di vista atletico, mi sembra che ci sia un progresso evidente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***