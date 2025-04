STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania-Inglese, questione di feeling”

Il portale nazionale La Casa di C, diretto da Gianluca Di Marzio, pone in evidenza l’importanza del ritorno al gol di Roberto Inglese per il Catania. Con la sua rete siglata al fotofinish a Potenza, infatti, i rossazzurri sono riusciti ad incamerare tre punti preziosi nell’ottica di mantenere il quinto posto. Il Catania coltiva le speranze di far bene ai playoff “anche attraverso la mentalità del ragazzo di Lucera, esempio incredibile di leadership silenziosa e incisività”, si legge.

“L’arrivo di Roberto Inglese alle falde dell’Etna è sin da subito stato, per il Catania, sinonimo di garanzia assoluta. I dubbi sulla tenuta fisica del classe 1991, sono infatti stati spazzati via da un’attitudine esemplare, una confidenza calcistica figlia di altre categorie e una letalità sotto porta tradotta in undici reti stagionali ufficiali. Curiosità: considerando anche gli incontri con Taranto e Turris, l’attaccante toccherebbe quota tredici, superando il record di marcature raggiunto ai tempi della Serie A con il Chievo, stagione 2017-2018″.

“Altri tempi e altre sfide per Bobby English, che sin dal suo arrivo in Sicilia ha saputo emozionare un popolo, voglioso, insieme al suo riferimento offensivo principale, di tornare ai fasti di un tempo”. Il Catania di mister Toscano, “tornato formato Inglese, ha voglia di giocarsi fino in fondo un treno playoff mai così aspettato”.

