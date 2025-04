STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, dimostrazione affetto tifosi merita applauso a scena aperta”

La stagione del Catania è stata caratterizzata da alti e bassi. A prescindere dall’andamento della squadra, i tifosi etnei hanno popolato le tribune del “Massimino”. Menzionando i dati ufficiali, il portale nazionale TuttoMercatoWeb evidenzia come la società rossazzurra abbia venduto 279.500 biglietti in tutta la stagione, per una media di 16.441 spettatori a partita. Basti pensare che la seconda nell’intera Serie C è il Vicenza con 155.720 tagliandi totali.

Gli etnei addirittura hanno fatto meglio di tante società di Serie A, dal momento che Venezia, Como, Empoli, Monza e Cagliari non hanno toccato certe cifre. “Una dimostrazione di affetto e attaccamento che, nonostante i momenti di burrasca, meritano un applauso a scena aperta. Inutile sottolineare come il fattore casa ai play-off, fino a quando potrà essere sfruttato, potrebbe giocare un ruolo decisivo”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***