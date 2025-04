STAMPA TRAPANESE – Cammarasana: “Catania, vittoria senza grandi sforzi a Trapani”

Un risultato che non può essere messo in discussione, quello che ha visto il Catania prevalere sul Trapani al “Provinciale”. Anche la stampa trapanese riconosce la piena legittimità della vittoria rossazzurra nel derby siciliano. Queste le parole del giornalista Franco Cammarasana a Telecolor:

“Il presidente del Trapani ha richiamato la settimana scorsa Kragl per dare una mano d’aiuto alla squadra nel tentativo disperato di trovare una vittoria contro il Catania e magari reinserirsi nella lotta playoff, cosa prevedibilmente molto difficile come poi si è rivelato perchè il Trapani ha resistito una quarantina di minuti ma poi si è sciolto come neve al sole ed il Catania non ha dovuto fare nemmeno grandi sforzi per ottenere i tre punti. Torrente ha snaturato tatticamente la squadra domenica, il Trapani ha gestito la palla nei primi 20 minuti senza commettere errori gravi ma non c’è stato confronto tra il ‘nuovo’ Trapani ed il Catania. Si è visto sul piano dell’esperienza, della condizione fisica e su altro”.

