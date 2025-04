STATISTICHE: Catania, cinque vittorie esterne di fila in Serie C. Non accadeva dal 1943

Prima il successo di Latina (1-4), poi gli acuti sui campi di Messina (0-1), Trapani (0-3), Cavese (0-1) e Potenza (1-2). Un totale di cinque affermazioni consecutive lontano dal “Massimino” per il Catania che fa meglio dell’ultima serie positiva più recente in C, quella dei gariBaldini nella stagione 2021/22. In quel caso i rossazzurri i rossazzurri fecero registrare una serie di quattro vittorie esterne di fila prima della cancellazione del Calcio Catania dai ranghi federali. Quel gruppo, guidato da Francesco Baldini, è rimasto nel cuore dei tifosi per lo spirito e l’abnegazione che assicurava in campo malgrado le vicissitudini societarie.

Si deve andare molto più indietro nel tempo per ricordare una striscia di cinque successi di seguito fuori casa. Nel 1943 l’Associazione Fascista Calcio Catania nel girone H di Serie C, con Berardo Frisoni allenatore e Ottavio Teghini presidente, mise ko tra gennaio e febbraio Juventus Trapani (0-5), Mario Passamonte (1-3), Agrigento (0-1), Marinai d’Italia (0-1) e Nissena (0-2).

Ad aprile, con il pareggio a Terni nel girone finale, si chiuse il torneo per gli etnei. Il 15 e 16 aprile la città di Catania venne bombardata, morirono 158 civili e 322 furono i feriti prima di un altro tremendo attacco che causò 216 morti e oltre 300 feriti. La FIGC, non potendo più garantire la regolarità di campionati e gironi finali a causa dell’invasione della Sicilia da parte delle truppe americane, decise di continuare l’attività escludendo tutte le squadre siciliane. Rimase, comunque, il ricordo di una gran bella squadra.

Nel 1947-48, infine, il Catania sotto la presidenza Santi Manganaro-Passinisi battè consecutivamente lontano dal Cibali Gioiese (0-3), Arsenale Messina (0-1), Acireale (2-4), Termini (0-2), Canicattì (0-2 a tavolino) e Cantieri Navali (2-3). Ad oggi è questa la serie più lunga di vittorie esterne di fila nel campionato di terza serie.

