STATISTICHE: Catania, numeri molto interessanti nelle ultime dieci giornate

Che il Catania attraversa un periodo di ripresa è evidente, lo denotano i numeri fatti registrare dalla squadra di mister Toscano. Prendendo in considerazione le ultime dieci giornate di campionato, si evince come i rossazzurri abbiano raccolto 19 punti. All’interno del gruppo C soltanto la capolista Avellino e l’Audace Cerignola, seconda forza del torneo, hanno fatto meglio collezionando rispettivamente 27 e 22 punti. Stesso numero di reti all’attivo per Catania e Avellino (15), contro i 14 gol siglati dalla formazione di Raffaele. Gli irpini si fanno leggermente preferire per quanto concerne i gol subiti (6 l’Avellino, 7 il Catania, 8 il Cerignola).

Se consideriamo, invece, gli ultimi cinque incontri disputati, i rossazzurri sono la seconda compagine più in forma del campionato alle spalle dell’Avellino, che vanta un bottino di 15 punti contro i 10 del Catania, davanti alla Juventus Next Gen che condivide la terza posizione con l’Audace Cerignola a quota 9. In questo lasso di tempo, un pò più prolifico è il reparto offensivo della Juve NG con 10 reti all’attivo (9 il Cerignola, 8 l’Avellino, 6 il Catania ma sia i rossazzurri che i biancoverdi hanno incassato appena 2 gol). Numeri che dimostrano anche la ritrovata solidità difensiva degli uomini di Toscano.

