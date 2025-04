STURARO a Telecolor: “Cerchiamo di farci trovare pronti, mi sento pienamente parte di questo gruppo”

Stefano Sturaro ha risposto alle domande di Telecolor dopo la partita del Catania contro il Potenza:

“Io come gli altri che siamo entrati dopo abbiamo aggiunto energia. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, ci sentiamo parte del gruppo, cerchiamo di farci trovare pronti. I titolari hanno speso tante energie. Da domani ripartiamo in vista dei playoff. Mi sento pienamente parte di questo gruppo, so di essere una persona importante nello spogliatoio e sto cercando di dare tutto alla causa. Ciò che è importante fare è dare sempre tutto, non sono mai stato in grado di gestire appieno il mio fisico: questo è il grande rammarico della mia carriera. Mentalmente e fisicamente giocare poco ha inciso sulla mia stagione, adesso sto meglio e sono pronto”.

