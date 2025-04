TORRE DEL GRIFO: asta deserta, quali sviluppi?

Nessuna novità di rilievo per quanto concerne Torre del Grifo, che è stata la casa del Calcio Catania. Da mesi la struttura è finita sul sito delle aste telematiche, comprendendo un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi. Come prevedibile, l’apertura delle buste e l’esame per le eventuali offerte ha confermato che l’asta è andata deserta.

Il prezzo base indicato originariamente era di 28.940.000 di euro, cifra che nei mesi successivi è andata sempre più al ribasso fino ad arrivare alla settima asta, attraverso la quale era stata esplicitata dalla Curatela una richiesta pari a € 7.200.000,00. Ma anche in questo caso si registra un nulla di fatto. La proprietà del Catania Football Club ha più volte sottolineato che, in presenza di condizioni economiche ritenute più accessibili, avrebbe considerato la possibilità di rilanciare la struttura, tenendo anche conto della necessità di effettuare importanti interventi di manutenzione.

Non a caso un paio di mesi fa Paul Pelligra, fratello del patron rossazzurro, è stato in città visionando personalmente il complesso immobiliare. Da tempo il Gruppo Pelligra, confrontandosi con l’amministratore delegato Vincenzo Grella, ha intavolato interlocuzioni per l’acquisizione delle perizie su alcuni aspetti operativi, portando avanti un’operazione che non passerebbe del cespite attraverso l’asta, bensì tramite una sorta di trattativa privata. Si attendono sviluppi.

