TORRE DEL GRIFO si profila nuova asta deserta

Il mese scorso è stato promosso un nuovo tentativo di vendita dalla Curatela del complesso immobiliare “Torre del Grifo Village”. Entro le ore 13 di mercoledì 16 aprile alle ore 13.00 scadrà il termine per formulare un’offerta con prezzo base fissato a € 7.200.000,00 ed un’offerta minima pari a € 7.000.000,00. Apertura delle buste il giorno seguente, stesso orario. Indetta pertanto la settima asta per l’acquisizione di quella che è stata la casa del Calcio Catania in passato, dopo le precedenti sei aste andate deserte. Rispetto all’ultima, risalente al 16 gennaio, si è registrato un ribasso di circa un milione di euro ma è probabile che anche l’asta in questione andrà deserta. Sullo sfondo, l’ipotesi che il Catania FC intavoli nei prossimi mesi una trattativa privata con la Curatela.

