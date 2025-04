TOSCANO a Globus: “Abbiamo imparato qualcosa da Catania-Avellino. Allegretto, nulla di grave”

Le parole del tecnico del Catania Domenico Toscano a Globus Television, ribadendo i meriti della propria squadra nel portare a casa i tre punti al cospetto della Cavese:

“Nel primo tempo non abbiamo permesso alla Cavese di partire forte, nel secondo con l’inserimento di Jimenez abbiamo dato un pò più di qualità alla manovra, il ragazzo veniva da un periodo di appannamento ma è entrato bene in campo, ha determinato. Ai ragazzi dico sempre che nel calcio o si vince o si impara. E noi abbiamo imparato qualcosa dalla precedente sconfitta con l’Avellino. A Cava sembravamo essere noi l’Avellino per la capacità di gestione della partita, per la maturità messa in campo e la capacità di addormentare la gara all’occorrenza”.

“Allegretto? Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, tutto ok. La traversa di Chiricò? In quel momento ho pensato che sarebbe stato un peccato non vincere una gara del genere. In quei minuti avevamo Allegretto con i punti di sutura in testa, Celli con i crampi e abbiamo rischiato in quella zona del campo con Chiricò. Altre volte ci è andata male, stavolta bene, ma credo che sulla legittimità del risultato non ci siano dubbi”.

