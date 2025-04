TOSCANO a Telecolor: “Dobbiamo crescere, non si possono prendere gol come il secondo”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la sconfitta per 2-1 contro l’Avellino al Massimino. Ecco le sue parole ai microfoni di Telecolor:

“La partita ci dice che dobbiamo crescere. Avrei preferito una prestazione meno bella ma più di esperienza. Loro hanno spezzato la partita sfruttando le occasioni che hanno avuto. Noi dobbiamo migliorare perché ai playoff il livello sarà questo. Bisogna essere più cinici. Non possiamo prendere determinati gol, il secondo in particolare. Se vogliamo arrivare bene agli spareggi dobbiamo far di più. Mi fa arrabbiare uscire da questa partita con zero punti”.

“La voglia ci deve essere. C’è stato un episodio falloso su Raimo che poteva essere rigore, anche se ormai non mi va più di parlare di arbitri. Possiamo migliorare in fase difensiva e offensiva. I ragazzi hanno le potenzialità: la partita di oggi deve dare qualcosa ai ragazzi a livello di determinazione. Sono contento dei giocatori che abbiamo a disposizione. Non abbiamo avuto la tranquillità di gestire alcune situazioni, cadendo nella loro trappola”.

