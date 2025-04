TOSCANO a Telecolor: “Dovevamo vincere per forza, grande partita ma qualcosa si poteva fare meglio”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta a Telecolor la vittoria di Potenza:

“Era una partita difficile da affrontare contro un avversario che gioca bene a calcio. Abbiamo concesso poco, sapendo difendere bene nel primo tempo. Abbiamo perso poi un po’ di gamba, soprattutto a sinistra, prendendo un gol evitabile. Questa squadra quando ha tutti a disposizione esprime il suo potenziale: oggi i subentrati hanno dato tutto quello che potevano”.

“Dovevamo vincere per forza. Il gruppo ha avuto carattere, abbiamo prodotto occasioni e sofferto poco: noi portiamo avanti la nostra identità, quella che nel girone di ritorno ci ha fatto ottenere risultati importanti. Jimenez sostituito? Sa che deve crescere, l’ho visto un po’ pigro in alcune circostanze e ho deciso di mettere in campo Frisenna. Abbiamo perso diversi palloni, dovevamo uscire meglio dalla loro prima pressione. Per me, però, abbiamo fatto una grande partita”.

“Qualcosa potevamo farla meglio, questo è certo. Adesso affronteremo delle partite secche da dentro o fuori e dobbiamo portarci dietro il bagaglio di questa regular season. La classifica conta poco, a me interessa più che altro la crescita che abbiamo avuto nella seconda metà di stagione. Adesso dobbiamo preparare bene la prima partita dei playoff”.

