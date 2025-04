TOSCANO a Telecolor: “Tutti insieme per un unico obiettivo, lo spirito è quello giusto”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Telecolor al termine della partita vinta dai rossazzurri sul campo della Cavese. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona gara. Già nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, rischiando poco e niente. Nella ripresa abbiamo iniziato bene e trovato il gol, di ottima fattura. Potevamo raddoppiare, nel finale abbiamo saputo soffrire. Vittoria di qualità, meritata, in un campo difficile. Oggi parlare del periodo di emergenza che abbiamo attraversato conta poco: bisogna cercare di giocarci le nostre carte. Contiamo di recuperare al meglio anche Guglielmotti. Per noi è come se i playoff fossero già iniziati, l’ho detto ai ragazzi. Interpretando tutte le partite come gare da dentro o fuori”.

“Non guardiamo la classifica, penso solo a come arriveremo ai playoff. Dobbiamo farci trovare pronti. Ho voluto mettere Frisenna nel primo tempo per coprire più campo, perché pensavamo che la Cavese sarebbe partita forte. Sono contento di tutti i ragazzi entrati dalla panchina, anche Sturaro che ha dato fisicità al reparto. Jimenez, che fino ad oggi ha tirato la carretta, ha accusato un pò di stanchezza. Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche nella ripresa. Lo spirito è quello giusto, lavoriamo tutti insieme per un unico obiettivo giocando da squadra di categoria con la nostra mentalità e identità, con le nostre idee. Più difficolta in casa? Dobbiamo trovare più soluzioni quando le avversarie ti concedono meno spazi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***