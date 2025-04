TOSCANO nel pre-gara: “Dobbiamo essere bravi a rimanere in partita fino alla fine”

Le parole del tecnico del Catania Mimmo Toscano prima del fischio d’inizio a Potenza, ai microfoni di Telecolor:

“Siamo contenti di avere recuperato tutto l’organico per giocarci le nostre carte. Per noi i playoff sono già iniziati. Ho detto ai ragazzi che bisogna avere la testa già proiettata ai playoff e affrontare le partite come tali. Vedi anche il match di Potenza, difficile, contro una squadra che ha fatto bene, ha un’identità ben precisa ed a cui piace giocare a calcio. Devi essere bravo a rimanere in partita per 95 minuti, facendo le cose bene, col giusto atteggiamento, approccio e qualità”.

“Tutti sono importanti in questo gruppo e lo hanno dimostrato nell’arco della stagione. Chi parte dall’inizio e chi subentra deve dare il proprio contributo. In questo modo abbiamo fatto sempre bene, bisogna continuare su questa strada. Guglielmotti? Ha fatto due allenamenti con il gruppo, questa è la cosa più importante, man mano che si andrà avanti guadagnerà l’autonomia. Magari ci sarà uno spezzone di partita per lui oggi ma è in diffida, speriamo che non ce ne sia bisogno”.

