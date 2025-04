TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, sabato 5 Aprile, alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano. In vista della sfida al cospetto dell’Avellino, in calendario domenica con fischio d’inizio alle 19.30 e valevole per la 35/a giornata del girone C del campionato di Serie C, il tecnico del Catania risponderà alle domande dei giornalisti analizzando la situazione in casa rossazzurra. Riflettori puntati sulle insidie e l’importanza della prossima partita, affrontando un avversario con il vento in poppa che sogna la promozione diretta. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

