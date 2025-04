TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Avellino, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta al “Massimino” l’ex calciatore del Lecco Gabriel Antonio Lunetta, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sul giocatore milanese classe 1996, il quale ha avuto il merito di sbloccare il risultato nei minuti iniziali dell’incontro facendosi trovare al momento giusto, nel posto giusto. Mix di generosità e qualità, Lunetta ha messo in difficoltà la difesa ospite. Secondo gradino del podio per il centrocampista Francesco Di Tacchio, ultimo ad arrendersi, che salterà il turno successivo di campionato causa squalifica. Terzo rossazzurro più votato Mario Ierardi, difensore ex Vicenza che si conferma in forma ed ha tenuto alta la concentrazione fino alla fine.

