TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 31 Marzo a domenica 6 Aprile:

LA SICILIA: “Catania, la solidità difensiva sta diventando la caratteristica principale”

EX ROSSAZZURRI – Verna, il pres. del Trapani: “Catania tanto generoso a cederlo, poi ho capito il perchè…”

L’EDITORIALE | Il Catania operaio: fiducia e solidità, sperando che l’attacco faccia il salto di qualità

SERIE C: Playoff al via a maggio, le date

TUTTOCALCIOCATANIA: Trapani-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Il Presidente incontra le atlete, i tecnici e i dirigenti del Catania Women

STURARO: “Stanno venendo fuori i nostri valori umani e tecnici. Avanti senza fare calcoli, stiamo ritrovando una nuova identità”

LA SICILIA: “Pelligra, colloqui fitti con Grella”

PELLIGRA: “Smentisco seccamente voci di una cessione del Catania, che voglio riportare in A”

EX ROSSAZZURRI: Mascara nuovo allenatore del Novara

DEL FABRO: “Dare il massimo per alimentare il nostro sogno”

ANASTASIO: “Stiamo mettendo il gruppo al primo posto”

DE PAOLI: “Ci sono i presupposti per affrontare con il massimo entusiasmo la fase successiva della stagione”

A MENTE FREDDA – Nuova identità e gruppo cementato. Si avvicina il momento che decide la stagione

SERIE C: compensi agenti sportivi nel 2024, Catania al terzo posto (secondo nel girone C)

ACCADDE OGGI – 2 aprile 2006: tragica scomparsa di Vincenzo Del Vecchio, idolo rossazzurro anni ’90

MERCATO – D’Alessandro (Pres. Ternana): “Cicerelli torna a Catania se restiamo in Serie C”

SERIE C: 34a Giornata, Anastasio inserito nella Top 11 di TuttoMercatoWeb

EX ROSSAZZURRI: Sarno lascia il calcio giocato

LA RUBRICA DEL TIFOSO: “Quella normale operatività e senso costruttivo del lavoro quotidiano”

ESCLUSIVA – Criniti: “Catania-Avellino, domenica vincerà gli sbaglia meno. Toscano sta risollevando i rossazzurri, possono farcela”

LA SICILIA: “Toscano potrebbe rimanere anche nella stagione ventura”

LUPERINI: si rende necessario l’intervento chirurgico

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, compattezza e ottimizzazione delle occasioni. Condizione atletica in netto progresso”

AIELLO (D.S. Avellino): “Ci stiamo preparando al meglio per Catania. Segno ‘2’ al Massimino”

DI GREGORIO: “Catania, il momento è favorevole e bisogna sfruttarlo”

VERSO CATANIA-AVELLINO: Toscano e Napoli, quell’amore mai sbocciato con la piazza irpina

LA SICILIA – Raimo: “Più solidità e fiducia. Con l’Avellino gara bella e impegnativa in uno stadio pieno. Tranquilli e concentrati in vista dei playoff”

ROSSAZZURRO 2024/25: Inglese ancora in testa, Jimenez il più vicino al bomber

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania è diventato più cinico, più squadra di categoria”

EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Emozionante la prima panchina da professionista. Giocherò le mie carte con qualsiasi mezzo”

VERSO CATANIA-AVELLINO: negli anni ’40 la nascita della rivalità sportiva tra etnei ed irpini

STAMPA LOCALE – Distefano: “Catania, è il momento giusto per dimostrare quanto vali. Giocatori stanno acquisendo fiducia”

GILARDINO: “Catania, valori molto alti e c’è la base societaria per fare bene”

BIANCOLINO (all. Avellino): “A Catania è La Partita. Io per primo vorrei scendere in campo. Non dobbiamo accontentarci”

TOSCANO: “Non temiamo l’Avellino ma lo rispettiamo. Non una gara come le altre, dobbiamo crescere ancora. Futuro? A fine stagione parlerò con il club”

EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, percorso di crescita importante. Squadra può acquisire consapevolezza e maturità”

STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, ha pesato soprattutto l’assenza di Di Tacchio. Faggiano non è l’ultimo arrivato. Nuovo D.G. darà impronta diversa”

VERSO CATANIA-AVELLINO: Grella e le sue origini irpine

