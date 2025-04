UFFICIALE: Catania-Avellino, no ai tifosi residenti nella Provincia avellinese

Come riportato nei giorni scorsi, in vista della gara Catania-Avellino, in programma domenica 6 aprile alle ore 19.30 al “Massimino” e valevole per la trentacinquesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Avellino per tutti i settori dello stadio. Provvedimento che è stato ratificato in queste ore ed è analogo rispetto alla disposizione ufficializzata negli ultimi anni in occasione dei confronti diretti tra le due squadre sia a Catania che ad Avellino.

