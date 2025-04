UFFICIALE: Potenza-Catania, divieto ai tifosi residenti nella Provincia etnea. Ecco la motivazione

In vista della gara Potenza-Catania, in programma domenica 27 aprile alle ore 20.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Ratificato il provvedimento dopo che, una decina di giorni fa, l’Osservatorio aveva diramato una nota suggerendo di consentire la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Catania Football Club.

Nel provvedimento si legge che la motivazione è legata alla concomitante trasferta del Foggia a Picerno. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 17 del 23 aprile scorso, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza i due incontri di calcio, alla luce dell’atavica rivalità tra le tifoserie del Catania e del Foggia da cui, nel recente passato, sono scaturiti episodi di volenza.

Per tali ragioni – spiegano dalla Prefettura di Potenza -, in occasione di tutte le gare disputate tra le due compagini, a partire da quella del 25 settembre 2023, sono stati adottati provvedimenti restrittivi tesi all’emanazione di un divieto di trasferta. Nella circostanza specifica dei due incontri in argomento, attesa la vicinanza delle città di Potenza e Picerno, distanti pochissimi chilometri, le due tifoserie percorrerebbero parte dello stesso itinerario per raggiungere le sedi di gara delle rispettive squadre.

Nella mattinata di oggi, 24 aprile, il Prefetto di Potenza, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, “ritenendo altamente probabile alla luce del quadro informativo disponibile che, in occasione delle due gare in argomento, anche nella fase della movimentazione, le frange ultras di Catania e Foggia possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha adottato il provvedimento.

