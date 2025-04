UN GOAL PER LA SOLIDARIETA’: Velotto, Sturaro e Allegretto in rappresentanza del Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Mercoledì 30 aprile, con inizio alle ore 10.30, si svolgerà al “Massimino” la diciassettesima edizione della manifestazione a scopo benefico “Un Goal per la solidarietà”, ideata e organizzata da Luca Napoli, che anche quest’anno lancia un messaggio chiaro: sarà una partita contro il bullismo. Parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas Diocesana di Catania.

In campo nel quadrangolare: Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Stars Sicilia, Dream Team e una selezione di giornalisti. Madrina dell’evento, Trofeo “E-Beach Club”, Samira Lui. In rappresentanza del Catania, il dirigente addetto agli arbitri Massimiliano Velotto e a bordo campo i rossazzurri Stefano Sturaro e Andrea Allegretto. Domani, dalle ore 8.30, in vendita ai botteghini in Piazza Spedini (in funzione esclusivamente per questo evento) gli ultimi tagliandi validi per l’accesso alla Curva Nord.

