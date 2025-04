VERSO CATANIA-AVELLINO: Toscano, i precedenti con gli irpini. Ultima vittoria nel 2019

In questi giorni abbiamo parlato dei trascorsi di Domenico Toscano sulla panchina dell’Avellino. In vista del match dello stadio “Angelo Massimino”, diamo uno sguardo ai precedenti dell’attuale tecnico rossazzurro da avversario dei lupi. Prima del 2-2 maturato nel match d’andata sulla panchina etnea, si registrano quattro gare alla guida della Ternana e della Reggina per l’allenatore calabrese al cospetto dell’Avellino, in Serie C e B.

Il 23 ottobre 2011, biancoverdi sconfitti in casa dalla Ternana per 1-3: il catanese ed ex rossazzurro Millesi rispose al momento vantaggio ospite di Fazio, poi i gol di Sinigaglia e Nolè diedero i tre punti agli umbri. L’11 marzo 2012, sempre nel girone A di Prima Divisione Lega Pro, altro successo ternano con le reti di Danti e Bernardi; di Cardinale l’unica rete avellinese siglata nel finale per il definitivo 2-1.

L’8 settembre 2013, campionato cadetto, vittoria di misura dell’Avellino caratterizzata dal gol di Castaldo al 54′. Il 27 ottobre 2019, in Serie C, acuto esterno della Reggina per 1-2: doppietta di Denis e gol di Charpentier. Bilancio, dunque, di tre vittorie per le squadre guidate da Mimmo Toscano, un successo irpino ed un pareggio.

VIDEO: gli highlights dell’ultima vittoria di una squadra di Toscano contro l’Avellino

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

