VERSO CATANIA-AVELLINO: all’andata prova di coraggio degli etnei, sfiorando i tre punti in Irpinia

Una vittoria che il Catania avrebbe meritato per avere affrontato l’Avellino al “Partenio-Lombardi” con coraggio, in condizioni di assoluta emergenza. La gara d’andata si concluse con il risultato di 2-2 in terra irpina. Era il 23 novembre 2024, i rossazzurri uscirono a testa alta dal confronto malgrado le tantissime defezioni, andando davvero vicini al successo.

Al 25′ salì in cattedra Bethers neutralizzando il rigore di Patierno. Episodio che galvanizzò il Catania. Jimenez cominciava a dimostrare le sue doti. Al minuto 40 fu proprio il Catania a sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Stoppa con palla che si stampò sulla traversa, pallone rimesso in mezzo per la testa di D’Andrea e gol, l’unico di quest’ultimo in maglia rossazzurra prima di trasferirsi all’Audace Cerignola.

Ad inizio ripresa subito pari. Passaggio filtrante tagliando la difesa rossazzurra, Redan a tu per tu con Bethers non sbagliò. Partita vivace più che mai, giocata per vincere, senza alcun timore reverenziale. Gara “maschia”, davvero tirata, fallosa, ad alta tensione. Al 55′ nuovo vantaggio rossazzurro: cross in mezzo, incornata di Di Gennaro, pallone vagante, intervento vincente di Stoppa. Partita bella, emozionante. Al 64′ il Catania colpì la parte alta della traversa ancora con D’Andrea. Aggredendo la metà campo irpina, i rossazzurri riuscirono a mettere in difficoltà l’avversario soprattutto agendo sull’asse Jimenez-Stoppa.

A 20′ dal termine Biancolino effettuò una serie di cambi di qualità. Soprattutto fecero la differenza gli ingressi di Liotti e Russo. Catania più basso adesso, l’Avellino ne approfittò trovando il 2-2 a pochi minuti dal 90′ ancora con Redan: pallone sul secondo palo di Palmiero, Russo la rimise al centro, Redan si prese lo spazio giusto per sistemarsi il pallone sul destro e insaccare alle spalle di Bethers. Nel finale il Catania si rifece vivo con Inglese e ci provò anche la squadra biancoverde con Campanile e Liotti.

VIDEO: gli highlights di Avellino 2-2 Catania

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***