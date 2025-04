VERSO CATANIA-AVELLINO: Di Tacchio, quando in biancoverde fu eletto migliore centrocampista della Serie B

Una sola stagione vissuta indossando la maglia dell’Avellino, ma intensa. Ci riferiamo all’annata 2017/18, che i tifosi irpini ricordano a malincuore perchè, alla fine di quel campionato di Serie B concluso con la salvezza sul campo (quindicesimo posto), i biancoverdi non riuscirono ad iscriversi al successivo torneo cadetto, a seguito della crisi finanziaria in cui versava il club, dovendo ripartire dai Dilettanti.

Al termine della stagione spiccarono le prestazioni fornite da Francesco Di Tacchio. L’attuale centrocampista del Catania, allora rappresentava i colori sociali dell’Avellino. E lo fece talmente bene che ricevette il premio come miglior centrocampista del campionato agli Italian Sport Awards. Mix perfetto di qualità e quantità, Di Tacchio. Una quarantina di presenze per lui in biancoverde condite da 1 gol e 2 assist. Domenica sfiderà gli irpini da ex.

