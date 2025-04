VERSO CATANIA-AVELLINO: il “Massimino” e la squadra di Toscano, una cosa sola. Le ipotesi di formazione

“L’Avellino ha l’esigenza di vincere? Anche noi. Inseguono il loro obiettivo stagionale, noi il nostro, che è quello che ci siamo detti e promesso qualche mese fa. Cioè di scalare posizioni, recuperare il maggior numero possibile di calciatori, crescere e arrivare al momento giusto nelle migliori condizioni fisiche e di organico. Questa crescita deve continuare“. Parole che mister Toscano ha pronunciato nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’impegno con l’Avellino.

Ripetendo più volte l’importanza di vedere il “suo” Catania crescere. Perchè è l’unico modo per provare ad affrontare i playoff al meglio delle proprie possibilità. Insistendo sul progresso, sulla fame di vittorie, sull’appetito che vien mangiando ed è opportuno alimentare per bene questa voglia in vista degli spareggi promozione. Meglio ancora se da una posizione di classifica che dona dei vantaggi al Catania.

Se da un lato l’Avellino, incitato a gran voce dai sostenitori irpini prima della partenza per la Sicilia, cerca punti preziosi in chiave primo posto, dall’altro il Catania necessita di dare continuità a prestazioni e risultati. Fornendo nuove risposte nell’ottica di una solidità difensiva ben marcata nelle ultime settimane e di una compattezza e nuova identità acquisite lungo il percorso, favorite dal recupero di diverse pedine (indisponibili i soli Bethers, Guglielmotti e Luperini).

I rossazzurri non saranno soli, domenica sera potranno beneficiare della spinta incessante di un “Massimino” che ha ripreso vigore, fiducia ed entusiasmo. La squadra ha avuto il merito di riportare il pubblico dalla propria parte, creando i presupposti per ripristinare il binomio fondamentale pubblico-giocatori. Contro la capolista Avellino non c’è occasione migliore per fortificare questo binomio rendendo Catania ed il popolo rossazzurro una cosa sola, davanti a circa 18mila spettatori.

Dicevamo dei recuperi dall’infermeria. Per Toscano significa potere ampliare le scelte di formazione sulla base delle caratteristiche a disposizione, applicate a seconda del piano gara varato. Più soluzioni per l’allenatore rossazzurro che dovrebbe riproporre per l’occasione il 3-4-2-1.

Proviamo ad ipotizzare l’undici di partenza, con Dini a protezione dei legni ed il trio di difesa che potrebbe essere formato da Ierardi, Di Gennaro (al rientro dalla squalifica) e Celli (opzioni Allegretto o Gega). A centrocampo, con Raimo e Anastasio immaginiamo riproposti sulle corsie laterale, vedremo se in mezzo agiranno Di Tacchio e De Rose (ma Quaini e Frisenna restano soluzioni praticabili). Dalla trequarti in su, possibile che agiscano Jimenez e Stoppa con Lunetta che non dà punti di riferimento alla difesa irpina. Oppure spazio a Montalto centravanti, supportato da Jimenez, Stoppa o lo stesso Lunetta. Appare più probabile l’inserimento di Inglese e/o Dalmonte a gara in corso, a meno di sorprese.

La gara sarà diretta dall’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni (Trento) e Matteo Taverna (Bergamo). Quarto ufficiale, Antonio Di Reda (Molfetta). In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro esclusivamente nella regione Campania su Prima Tivvù (canale 17 del digitale terrestre). Naturalmente potranno assistere all’incontro anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 19:30.

