VERSO CATANIA-AVELLINO: Matarazzo, gara da ex anche per il Team Manager rossazzurro

Passato all’Avellino da addetto stampa prima, da Team Manager poi. L’avellinese Giuseppe Matarazzo è uno dei nomi che compongono lo staff tecnico del Catania, dunque sarà proprio rivale dei biancoverdi in campionato. Ancora una volta dopo il 2-2 maturato nel match di andata. Ha preso il posto di Armando Pantanelli in questa stagione, altro ex Avellino.

Trascorsi da giornalista sportivo per Matarazzo, che si è occupato dell’ufficio stampa dell’Avellino nell’anno della ripartenza in Serie D, stagione esaltante culminata con la promozione nello spareggio con il Lanusei e la vittoria della Poule Scudetto. Poi,tra problematiche societarie e avvicendamenti di proprietà e dirigenza, ha lavorato in Irpinia da Team Manager fino alla passata stagione. Matarazzo si aggiunge così all’elenco di attuali ex dell’incontro Catania-Avellino che include Michele Rocca, Andrea Dini, Francesco Di Tacchio, Mimmo Toscano e Michele Napoli.

