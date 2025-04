VERSO CATANIA-AVELLINO: quando Cianci fece esplodere il “Massimino”

21 maggio 2024. Ultima che volta che il Catania ha affrontato l’Avellino al “Massimino”. Si giocava la gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Successo per 1-0 grazie al gol di Cianci nel corso della ripresa. Vinta una partita molto difficile, aperta, abbastanza equilibrata al cospetto di un avversario di qualità ma che ha dovuto fare i conti con un Catania che ha messo tanto cuore e grinta, lottando su ogni centimetro di campo fino al triplice fischio.

Il Catania di Zeoli partì subito forte, spinto dal calore dei circa 19mila del “Massimino” con la conclusione mancina di Cianci che uscì di un soffio alla destra di Ghidotti. Avellino che dopo le difficoltà iniziali tirò la testa fuori dal guscio. Sgarbi al 9′ calciò contro la parte esterna della rete. Tentativo anche di Liotti (20′) con il sinistro che però non si abbassò terminando il pallone in curva. Il Catania provò ad approfittare di qualche imperfezione della difesa ospite. Al 29′, ad esempio, rossazzurri pericolosi con Tello, palla deviata in corner. Poco dopo, salvataggio sulla linea di Patierno su colpo di testa di Monaco. Allo scadere della prima frazione, gran botta di Sgarbi respinta in corner da Furlan.

Sostanziale equilibrio sul rettangolo di gioco, meglio l’Avellino sul piano del possesso ma Catania determinato a sfruttare le ripartenze. Al 51′ brivido per il “Massimino” con Furlan che si lasciò sfuggire il pallone su un cross di Sgarbi dalla destra. Per fortuna dell’estremo difensore, nessun giocatore dell’Avellino era in agguato. I minuti scorrevano, Catania in campo senza frenesia e paziente. Venne premiato al minuto 71 con l’episodio del gol-vittoria: Cianci fece partire un tiro preciso indirizzato all’angolino che non lasciò scampo a Ghidotti.

Il “Massimino” esplose, divenne una bolgia infernale ed il Catania, sulle ali dell’entusiasmo, continuò a rendersi pericoloso con un bolide di Castellini direttamente da calcio di punizione. Nel finale Avellino in attacco alla ricerca del pari. In pieno recupero, proprio quando il Catania innescò una ripartenza potenzialmente molto pericolosa, l’arbitro fischiò la fine delle ostilità e la squadra di Zeoli raccolse i meritati applausi del pubblico. Il match di ritorno si decise in favore dell’Avellino, ma il Catania uscì a testa altissima dal confronto.

VIDEO: gli highlights di Catania 1-0 Avellino

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

