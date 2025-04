VERSO CATANIA-AVELLINO: Rocca, l’addio ai rossazzurri e quel gol contribuendo all’esonero di Lucarelli

“Purtroppo le cose in questi mesi non sono andate come avrei voluto, ma il calcio è anche questo. Spero in ogni caso di aver lasciato qualcosa sia come giocatore che come persona. Ho conosciuto persone fantastiche che porterò sempre nel cuore”. Salutò così, via social, i tifosi del Catania Michele Rocca quando, lo scorso anno, alla riapertura del calciomercato il centrocampista venne ceduto all’Avellino.

Il calciatore classe 1996 ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Catania condite da un assist. Tra gli ex dell’incontro in programma domenica sera, dunque, c’è anche lui che, peraltro, ha già avuto modo di affrontare il Catania da giocatore dell’Avellino trovando la via della rete il 6 marzo 2024. In quella occasione Rocca sbloccò il risultato nel primo tempo e gli irpini vinsero 5-2 al “Partenio-Lombardi”, l’allenatore Cristiano Lucarelli pagò la sonora sconfitta con l’esonero.

A commento del gol, attraverso i social, Rocca disse: “Avevo bisogno di far uscire un pò di rabbia e di togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Questo gol è per tutte le persone che mi hanno sempre fatto sentire importante”. Un pò di vena polemica, dunque, nelle parole del centrocampista.

