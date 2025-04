VERSO CATANIA-AVELLINO: Toscano e Napoli, quell’amore mai sbocciato con la piazza irpina

Mister Domenico Toscano si appresta ad affrontare l’Avellino da ex. Ha guidato, infatti, la formazione biancoverde nel 2016. Il 4 giugno divenne allenatore dell’Avellino in Serie B firmando un contratto di durata triennale. Il successivo 26 novembre, a causa dei deludenti risultati, fu esonerato: l’avventura si concluse con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte in 17 gare ufficiali. Venne sostituito con Walter Novellino, che di recente ha rilasciato proprio alcune dichiarazioni con riferimento al confronto di domenica sera tra Catania e Avellino.

“Una squadra senza gioco, senza idee ed un rapporto con i tifosi conflittuale sin dal primo giorno”, così la testata irpiniaoggi.it parlava, allora, della gestione di Toscano sulla panchina dell’Avellino. La piazza irpina “ha sempre visto una squadra troppo votata a tirare indietro la gamba. Probabilmente, se l’amore con i tifosi non è mai realmente sbocciato, la verità è una sola: la forza di carattere e la voglia di sudare per questi colori, dall’inizio della stagione, non si sono mai viste”, riportò invece avellinotoday.it.

Insomma, l’attuale tecnico del Catania non ha lasciato bei ricordi in Irpinia. Lo stesso Toscano, tornando sull’esperienza vissuta ad Avellino, ha ammesso di essere stato “forse nel posto giusto nel momento sbagliato”. Il suo vice Michele Napoli condivise con l’allenatore calabrese l’avventura in Campania, commentandola in questi termini (fonte strettoweb.com): “Un’esperienza che non rifaremmo di sicuro. Non è un posto adatto al nostro modo di lavorare. Fummo illusi da una serie di mancate promesse, ma anche dalle esperienze negative ci sono aspetti che ti aiutano a migliorare”.

