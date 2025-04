VERSO CATANIA-AVELLINO (video): l’ultimo acuto rossazzurro contro gli irpini al “Massimino” in campionato

21 marzo 2021, Serie C. E’ la data dell’ultima vittoria casalinga del Catania in un match di campionato (ultimo successo interno in assoluto la scorsa stagione nei playoff) ai danni dell’Avellino. Sedeva sulla panchina etnea Francesco Baldini, all’esordio dopo l’esonero di Giuseppe Raffaele. Già al 3’ etnei avanti grazie ad un calcio piazzato di Russotto dai trenta metri, deviazione di Santaniello in barriera e pallone che beffardamente si infila alle spalle di Forte.

Colpito a freddo l’Avellino fatica a reagire. La prima vera palla gol per i lupi arriva al 33′: bella sponda di testa da parte di Tito che premia l’inserimento in area di D’Angelo, quest’ultimo però calcia male e consegna la sfera nelle mani di Martinez. Gol sbagliato, gol subito. 60” più tardi in contropiede scambio tra Russotto e Piccolo, il numero sette rossazzurro a tu per tu con Forte non sbaglia e realizza la sua personale doppietta nel giorno in cui festeggia le 100 presenze col Catania.

Si innervosisce la formazione ospite, gli etnei non abbassano il livello del pressing, ma allo scadere un erroraccio clamoroso di Maldonado riapre la partita. Retropassaggio sanguinoso del centrocampista, Santaniello ne approfitta e dopo aver rubato palla viene steso da Martinez, l’arbitro decreta il calcio di rigore che D’Angelo trasforma. Inizia la ripresa e al 54′ è brivido per un gol annullato a Santaniello. Col passare dei minuti cala il pressing catanese, conseguentemente gli irpini riescono a proporsi con maggiore frequenza nella metà campo avversaria.

Al 80’ si salva il Catania in due circostanze, prima la difesa mura un tiro di D’Angelo, poi Martinez con un grande intervento nega il pari al centrocampista dei lupi sulla ribattuta. Ospiti nuovamente pericolosi al 87’ con un cross di Rizzo, palla sul secondo palo ma in scivolata Maniero arriva in ritardo e non riesce a ribadire in rete. Nel quarto dei cinque minuti di recupero il Catania cala il tris, ingenuità di Silvestri che atterra Manneh in area, dal dischetto Sarao non sbaglia e chiude i conti. Si ferma dopo 14 risultati utili di fila la rincorsa alla vetta dell’Avellino guidato da Braglia, mentre Baldini parte col piede giusto.

VIDEO: gli highlights di Catania-Avellino

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***