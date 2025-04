VERSO CAVESE-CATANIA: conosciamo meglio la squadra di Maiuri

Cavese prossima avversaria del Catania al “Simonetta Lamberti”. Vincenzo Maiuri siede da ottobre sulla panchina dei metelliani, avendo preso il posto dell’esonerato Raffaele Di Napoli. L’allenatore del ritorno tra i professionisti della Cavese è stato rimpiazzato con il 55enne tecnico milanese, il quale aveva già allenato gli aquilotti in passato nella stagione 2020/21. Ha raggiunto l’obiettivo salvezza, adesso vorrebbe la classica ciliegina sulla torta, provando a centrare un piazzamento nella griglia playoff.

Maiuri ha da subito ha trasmesso ai giocatori l’idea di essere propositivi, impostando dal basso con sempre maggiore coraggio attraverso la partecipazione del collettivo, attaccando l’area di rigore con più uomini e sviluppando un buon palleggio, curando con spiccata attenzione gli inserimenti dei centrocampisti, senza trascurare la fase difensiva.

Maiuri allena la quarta squadra più giovane del gruppo C, con un’età media al di sotto dei 25 anni. I metelliani cercheranno di sfruttare soprattutto il dinamismo per mettere in difficoltà la difesa del Catania. Finora la Cavese ha alternato il 3-5-2 ed il 4-3-3. Contro i rossazzurri dovrebbe essere proposta la linea difensiva a tre con l’importante rientro dalla squalifica del perno centrale Piana a guida del reparto, Saio (difensore strutturato) ed Evangelisti (calciatore completo per caratteristiche).

Loreto è un profilo di livello per la categoria, può agire da braccetto ma anche sulla fascia sinistra. Il palermitano Rizzo, a destra, è uno stantuffo niente male. Difende i pali il promettente Lamberti (20 anni), messosi in luce nelle ultime stagioni in Serie D. In mezzo al campo Vitale è un buon giocatore per tecnica di base, qualità nel palleggio e negli inserimenti. Pezzella, destro naturale ma anche abile col sinistro, rappresenta un elemento importante in chiave tattica per gli equilibri che assicura e la capacità di servire assist per i compagni. Sannipoli, arrivato a gennaio dall’Avellino, è in possesso di una buona tecnica, grande gamba, forza fisica e “vede” la porta. Tra le opzioni in mediana spiccano Citarella, Konate – uno dei protagonisti della promozione in C, calciatore con presenze anche in Serie B con la maglia del Perugia – e l’ex Catania Fornito.

In avanti Sorrentino è attaccante in grado di ricoprire un pò tutti i ruoli del reparto avanzato. Il giovane Vigliotti, scuola Napoli, in passato ha suscitato l’interesse di club come Juventus, Roma, Milan e Bologna. L’ex Palermo Fella, punta di diamante della squadra, ha recuperato dopo l’infortunio. Marranzino, 20enne tecnicamente valido e dotato di un buon dribbling, è più un esterno d’attacco. Ultimamente Maiuri ha impiegato maggiormente il 25enne Verde – punta interessante per doti fisiche e tecniche – con l’ex di turno Chiricò schierato come sottopunta per provare ad innalzare il tasso di qualità e inventiva negli ultimi metri.

