VERSO CAVESE-CATANIA: tabù Maiuri da sfatare per i rossazzurri

Sesta volta da allenatore contro il Catania per Vincenzo Maiuri, attuale tecnico della Cavese. Si registrano, infatti, cinque precedenti in panchina al cospetto dei rossazzurri, finora mai vittoriosi al cospetto di squadre guidate dal tecnico milanese. Per il resto il bilancio è di tre sconfitte e due pareggi. Tabù da sfatare per la formazione di Toscano, ci proverà sabato pomeriggio a Cava de’ Tirreni.

Il primo confronto risale a dicembre del 2020. Cinque anni fa Maiuri guidava in C proprio la Cavese. A Lentini, vista l’indisponibilità dello stadio “Angelo Massimino”, le due squadre non andarono oltre l’1-1. Nel primo tempo, vantaggio catanese di Pecorino, bravo di testa ad anticipare tutti di testa. Poi, nel corso della ripresa, Andrea Russotto permise ai campani di pervenire al pareggio.

Due stagioni addietro, lo stesso Russotto ha indossato nuovamente la maglia del Catania, ritrovando mister Maiuri nella Poule Scudetto Serie D, match vinto al “Massimino” per 0-2 dal Sorrento. Lo scorso campionato, sia all’andata che al ritorno, nuove affermazioni per il Sorrento contro il Catania: risultato finale di 0-1 in Sicilia e 3-2 sul campo dei costieri con doppietta di Cianci per i rossazzurri. In questa stagione, 1-1 al “Massimino” per Maiuri al timone della Cavese con gol catanese di Stoppa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***