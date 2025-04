VERSO CAVESE-CATANIA: Toscano, precedenti con i metelliani. Cerca la prima vittoria al “Simonetta Lamberti”

Una vittoria, tre pareggi, una sconfitta. Questo il bilancio dei precedenti di squadre allenate da Domenico Toscano contro la Cavese. Sabato pomeriggio l’allenatore calabrese cercherà un successo che non si verifica dall’1 settembre 2019, quando sedeva sulla panchina della Reggina. Allora fu un rotondo 5-1 a Reggio Calabria, nel girone C di Serie C. Tra i marcatori anche Reginaldo, ex attaccante rossazzurro.

L’ultimo confronto risale, invece, al match disputato in questa stagione al “Massimino” al timone del Catania, non andando oltre l’1-1. Prima di allora, l’11 gennaio 2020, la Cavese inflisse un 3-0 alla Reggina nel match di ritorno in campionato. L’annata terminò con la promozione diretta della Reggina e la Cavese tredicesima. Tra il 2009 e 2010 (Prima Divisione Lega Pro), doppio risultato di parità con Toscano alla guida del Cosenza: finì 1-1 a Cava de’ Tirreni e 0-0 in Calabria. Al termine della stagione entrambe le squadre chiusero a metà classifica, a quota 43 punti. Ad oggi, infine, Toscano non mai vinto al “Simonetta Lamberti”.

VIDEO: gli highlights di Reggina 5-1 Cavese

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

