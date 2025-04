VERSO CATANIA-GIUGLIANO: dirigerà Ubaldi della sezione di Roma 1. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per il primo turno della fase del girone dei playoff. Catania-Giugliano sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Tesi (Padova) e Giovanni Boato (Padova). Quarto ufficiale Domenico Leone (Barletta). VAR Marco Serra (Torino), AVAR Giuseppe Mucera (Palermo).

Curiosità: nella vita il sig. Ubaldi è operativo anche come project manager. E’ laureato in ingegneria gestionale dopo avere discusso nell’Università di Roma “Tor Vergata” una tesi dal titolo “Shared Value e sostenibilità nelle società del settore energetico italiano”, con la votazione di 110/110. Nel 2010 la sua prima gara da arbitro: Lazio-Urbetevere, categoria Giovanissimi. Da qualche anno dirige in Serie C. Tanta gavetta per il “fischietto” ladispolano. Aveva provato a diventare un giocatore ma si era fermato in Promozione al Torrimpietra prima di una fugace apparizione anche al Passoscuro in Prima Categoria.

Quarta volta da arbitro di un match del Catania per lui, anche due precedenti da Quarto ufficiale con i rossazzurri nel 2021: Catania 1-2 Foggia e Catania 3-1 Monopoli. Il “fischietto” della sezione laziale ha arbitrato lo 0-2 del Catania sul campo del Brindisi, risalente all’1 novembre 2023 (gol di Sarao e Bocic tra il 71′ e 75′), il pari a reti bianche con l’AZ Picerno a Catania del 14 settembre 2024 e l’1-1 casalingo contro il Foggia (marcatore etneo Anastasio).

In occasione del match col Picerno, Ubaldi non concesse alla squadra rossazzurra quello che sarebbe stato un giusto calcio di rigore, a seguito di un fallo commesso da un calciatore lucano nel corso del primo tempo. L’episodio figura in un dossier presentato tempo fa dalla società etnea agli organi federali contenente tutta una serie di arbitraggi sfavorevoli al Catania in questa stagione. Lo stesso Ubaldi fu protagonista in negativo nella gara pareggiata al cospetto del Foggia, convalidando agli ospiti un gol palesemente irregolare (fallo di mano di Sarr).

Quattro, invece, i precedenti con il Giugliano che non ha mai perso finora un incontro diretto dal “fischietto” laziale: Giugliano 1-1 Pescara (Serie C 2022/23), Benevento 2-2 Giugliano (Serie C 2023/24), Audace Cerignola 2-2 Giugliano (Playoff Serie C 2023/24) e, in questo campionato, Benevento 0-1 Giugliano.

Ubaldi ha diretto 65 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 296 cartellini gialli e 11 cartellini rossi, di cui 2 per somma di ammonizioni, fischiando 18 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 21 vittorie per le squadre di casa, 28 pareggi e 16 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati di parità.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, Ubaldi ha diretto 23 incontri estraendo 87 cartellini gialli, 5 rossi e concedendo 6 rigori con un bilancio di 8 successi casalinghi, 8 risultati di parità e 7 acuti esterni. L’ultimo incontro diretto nel girone C risale al 19 Aprile, la vittoria dell’Avellino con il risultato di 2-1 ai danni del Sorrento, a Potenza, sancendo la promozione in B dei lupi.

