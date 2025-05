VERSO CATANIA-GIUGLIANO: ecco dove seguire la partita in tv

Domenica 4 Maggio il Catania affronterà il Giugliano in occasione del primo turno dei playoff di Serie C del girone. Fischio d’inizio alle ore 20:00 presso lo stadio “Angelo Massimino”. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita su Sky Sport (253), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW. A differenza degli ultimi incontri, in questo caso non è prevista in tv la copertura integrale gratuita del match su Telecolor. La stessa emittente, che ha acquisito dalla Lega Pro il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, trasmetterà qualche partita in chiaro dei rossazzurri qualora il Catania dovesse proseguire il cammino negli spareggi promozione.

