VERSO CATANIA-GIUGLIANO: situazione disciplinare, rientra Quaini. Due gialloblu squalificati

Il quadro disciplinare conclusivo vede, in casa rossazzurra, la totale assenza di squalifiche. Anzi, mister Domenico Toscano ha un motivo ulteriormente valido per sorridere visto che, in vista del primo turno della fase del girone dei playoff potrà contare anche sulla disponibilità di Alessandro Quaini, che ha scontato la giornata di squalifica.

In vista degli spareggi promozione, inoltre, azzerate le diffide di Dini, Jimenez, Guglielmotti e Frisenna. Il Giugliano, avversario degli etnei domenica al “Massimino”, dovrà fare a meno di due giocatori squalificati: l’attaccante Cristian Padula, autore di 7 gol e 3 assist in questa stagione (Coppa Italia Serie C compresa) ed il centrocampista Luciano Peluso, 2 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia di categoria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***