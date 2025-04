VERSO CAVESE-CATANIA: all’andata non bastò il gol di Stoppa per vincere, Sturaro si divorò il 2-1 nel finale

Catania e Cavese si ritrovano da avversari a distanza di cinque mesi dal match disputato nel girone d’andata allo stadio “Angelo Massimino”. Il 30 novembre scorso entrambe le squadre non andarono oltre il risultato di parità. Finì 1-1. Ci si attendeva una reazione immediata e importante dopo la batosta in Coppa Italia col Trapani, invece i rossazzurri chiusero la partita tra i fischi del pubblico.

Risultato maturato tra un primo tempo tutto sommato ben giocato dai rossazzurri ed una ripresa nella quale è calata l’intensità e l’attenzione della squadra di Toscano, sciupando l’ennesima opportunità per risalire nelle posizioni d’alta classifica. Per la Cavese, invece, punto molto utile nella corsa salvezza. Al 26′ si sbloccò l’incontro con il Catania a passare in vantaggio. Netto fallo commesso in area ai danni di Stoppa e conseguente calcio di rigore concesso agli etnei. S’incaricò della battuta del penalty lo stesso calciatore biellese, impeccabile nell’esecuzione. Al 74′ però i metelliani trovarono la via del pari: pennellata di Pezzella su calcio piazzato, deviazione in rete del neo entrato Fella.

Toscano si giocl anche la carta Montalto nel tentativo di scardinare la difesa campana. Nel finale gli etnei attaccarono alla ricerca del nuovo vantaggio ma con una manovra offensiva farraginosa e poco lucida. Inglese al minuto 81 sfiorò il 2-1. Soprattutto in pieno recupero fu clamorosa l’occasione sciupata da Sturaro, di testa, con lo specchio della porta libero non riuscendo a depositare il pallone in fondo al sacco in quella che rappresentò l’ultima chance del match.

VIDEO: gli highlights dell’incontro

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

