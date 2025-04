VERSO CAVESE-CATANIA: arbitra Poli della sezione di Verona. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 36a Giornata di Serie C. La partita Cavese-Catania, in programma sabato 12 Aprile allo stadio “Simonetta Lamberti”, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri (Gubbio) e Angelo Tomasi (Lecce). Quarto ufficiale, Gabriele Caggiari (Cagliari).

A proposito del “fischietto” veneto, al termine della stagione 2018/19 ha ricevuto dall’AIA di Verona il “Premio Stuppilli”, assegnato al miglior arbitro o assistente a disposizione dell’organo tecnico regionale. Due anni fa è stato promosso in CAN C ed ha già fatto registrare qualche presenza come Quarto ufficiale nel campionato cadetto.

Ha diretto una partita del Catania, la vittoria per 2-1 sul campo del Licata in data 2 ottobre 2022 (gol di Rizzo e De Luca per i rossazzurri di mister Ferraro). Due precedenti, inoltre, con la Cavese: la vittoria degli aquilotti per 3-2, in trasferta, contro il Martina (Serie D 2022/23) e la sconfitta di Monopoli risalente a gennaio scorso con il risultato di 3-1 (Serie C 2024/25).

Il sig. Poli ha diretto 22 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 86 cartellini gialli e mai il rosso, fischiando 5 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 11 vittorie per le squadre di casa, 3 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende leggermente a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche con pochi risultati di parità.

Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 4 incontri estraendo 18 cartellini gialli e non concedendo rigori con un bilancio di 3 successi casalinghi ed un acuto esterno. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale di Serie C da Poli risale al 26 gennaio 2025, la già citata sconfitta esterna della Cavese contro il Monopoli.

