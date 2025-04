VERSO CAVESE-CATANIA: Chiricò sulla strada degli etnei dopo il periodo poco esaltante in rossazzurro

Il mese scorso ha messo a segno il suo primo gol con la maglia della Cavese. Sabato pomeriggio si troverà di fronte il Catania, club con cui ha risolto consensualmente il contratto nei mesi scorsi prima di siglare l’accordo con gli aquilotti. Cosimo Chiricò – 6 gol e 7 assist in 43 gare con i rossazzurri – si appresta ad affrontare il Catania da ex con il dente avvelenato. Lo stesso fantasista pugliese, di recente, in sala stampa ha avuto modo di evidenziare come abbia vissuto dei momenti bui a Catania “in tutto e per tutto”, sottolineando che “si era anche spento quel fuoco che ogni giocatore ha”.

E’ evidentemente che il giocatore classe 1991 non si è lasciato bene con la piazza. Nei giorni scorsi ha anche raccontato di avvertire il bisogno di far parte di un gruppo che lo facesse sentire importante, soprattutto di giocare per riprendere la condizione: “Avevo bisogno di quest’ambiente, fortunatamente ho accettato subito l’offerta”, le parole di Chiricò. La salvezza è stata aritmeticamente conquistata, adesso Chiricò e compagni proveranno a giocarsi fino alla fine la possibilità di accedere ai playoff. Il Catania, invece, punta a difendere il quinto posto. L’obiettivo dei rossazzurri passa anche dalla trasferta di Cava de’ Tirreni.

