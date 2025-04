VERSO CAVESE-CATANIA: De Paoli, ritorno a Cava da ex. Finora ha segnato due gol agli aquilotti

In vista del confronto esterno con la Cavese, l’attaccante genovese Andrea De Paoli si appresta ad affrontare gli aquilotti da ex. De Paoli, infatti, ha vestito la maglia blufoncè nella stagione 2020/21, in Serie C. L’ultimo match disputato allo stadio “Simonetta Lamberti” da giocatore della Cavese per De Paoli risale al 15 novembre 2020, il match pareggiato contro il Foggia.

Da lì in poi tanta panchina totalizzando poco più di 30 minuti prima della cessione al Monopoli. Con la maglia della Cavese De Paoli disputò 12 gare realizzando una rete, il gol del momentaneo 1-1 contro il Bari del 7 ottobre 2020 (match poi concluso con il risultato di 2-3). Il calciatore classe 1999, inoltre, in carriera è andato a segno due volte finora contro la Cavese: il 27 ottobre 2019, contribuendo al successo del Rieti per 2-0 a Cava de’ Tirreni, ed il 21 ottobre 2021 firmando il gol dell’ex a Monopoli (decisivo nell’economia dell’incontro vinto di misura) quando mancavano pochi minuti allo scoccare del 90′.

