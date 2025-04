VERSO CAVESE-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv

Sabato 12 Aprile il Catania, reduce dalla sconfitta interna contro l’Avellino, affronterà la Cavese per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Simonetta Lamberti”. Come già riportato nei giorni scorsi, è prevista in tv la copertura integrale gratuita dell’incontro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre in tutta la regione siciliana, no streaming). I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita su Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW. Sarà trasmessa, inoltre, in differita la gara integrale su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre in tutta la regione siciliana) lunedì 14 Aprile alle 22:15.

