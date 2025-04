VERSO CAVESE-CATANIA: Gega torna a Cava dopo l’esperienza blufoncè del 2020/21

Era la seconda stagione da calciatore professionista, quella che Ertijon Gega, difensore albanese attualmente in forza al Catania, visse con la maglia della Cavese. Parliamo del 2020/21. L’anno precedente militò tra le fila del Teramo, prima del passaggio al club di Cava de’ Tirreni, in Serie C. Appena due apparizioni per Gega in rappresentanza dei colori blufoncè. Era l’annata del Covid, il ragazzo classe 2001 nato a Tirana ebbe poche occasioni per mettersi in mostra.

L’allora Direttore Sportivo della Sampdoria, oggi operativo a Catania, Daniele Faggiano seguì però con l’interesse l’evolversi dei progressi del ragazzo, che bene fece successivamente in prestito in D al Castelfidardo, e lo prelevò a titolo definitivo proprio dalla Cavese. In realtà Gega non ha mai esordito in blucerchiato, continuando a maturare esperienza altrove in prestito (Vis Pesaro e Alessandria), per poi approdare a Catania, firmando un biennale con opzione per il terzo anno.

