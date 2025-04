VERSO CAVESE-CATANIA: inserire la marcia giusta per ripartire di slancio. Le ipotesi di formazione

Otto risultati utili consecutivi. E’ stata la striscia di risultati utili consecutivi più lunga della stagione rossazzurra. Sul più bello è arriva la battuta d’arresto contro l’Avellino, pur nella consapevolezza della bontà della prestazione offerta al cospetto della capolista, distante 20 punti dal Catania. Un divario che, francamente, non si è visto per quanto prodotto nell’arco dei 90′ ma la differenza l’hanno fatta gli episodi, favorevoli ad un avversario più cinico e lucido, che ha messo in luce le doti realizzative di un bomber come Patierno.

Peccato, ma adesso si volta pagina perchè mancano pochissime giornate alla conclusione della regular season ed è d’obbligo, per il Catania, cercare di arrivare più in alto possibile in classifica ed in condizioni ottimali per affrontare al meglio i playoff. In settimana Toscano ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, facendogli capire l’importanza di archiviare la sconfitta e, soprattutto, imparare dagli errori commessi in quello che, comunque, ha rappresentato un test molto utile in vista degli spareggi.

L’allenatore rossazzurro ha evidenziato in conferenza stampa la necessità di aggiungere quel 20% mancante. Un pezzettino in più per alzare il livello di competitività e fare in modo che la squadra cresca primariamente sotto l’aspetto mentale, favorendo lo sviluppo di una migliore capacità gestionale dei momenti nell’arco dei 90′ superando anche gli ostacoli più difficili. In tal senso la tappa di Cava de’ Tirreni fornirà indicazioni ulteriori lungo il percorso d’avvicinamento ai playoff. Innestando la marcia giusta per ripartire di slancio.

Cavese-Catania è sfida tra compagini in cerca di riscatto, entrambe con ancora obiettivi da perseguire. Il “Simonetta Lamberti” è un campo tradizionalmente ostico, gli aquilotti sono una squadra dinamica ed insidiosa oltre che in salute. Le motivazioni potrebbero fare la differenza. Da una parte mister Maiuri, “bestia nera” del Catania, chiede a Chiricò (ex dal dente avvelenato) e compagni una prestazione di rilievo, sicuro di ricevere risposte confortanti sul campo. Dall’altra Toscano vuole capire se la lezione di domenica scorsa è servita, nella misura in cui bisogna prestare ancora più attenzione ai dettagli sia in chiave difensiva che (soprattutto) propositiva.

Provando ad ipotizzare la formazione rossazzurra di partenza (3-4-2-1?), Toscano ha chiarito che Quaini prenderà il posto dello squalificato Di Tacchio agendo in mediana con De Rose. Per il resto ci si attende, con Dini a protezione dei legni, l’inserimento di Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa (opzioni Allegretto e Gega) con Raimo e Anastasio sulle corsie laterali. Vedremo se toccherà a Jimenez, Stoppa e Lunetta agire in posizione offensiva. Ma scalpita anche Inglese. Altre possibili soluzioni sono legate all’utilizzo di gente come Montalto, De Paoli o Dalmonte.

La gara sarà diretta dall’arbitro Alberto Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri (Gubbio) e Angelo Tomasi (Lecce). Quarto ufficiale, Gabriele Caggiari (Cagliari). In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro su Telecolor (in Sicilia, canale 11 del digitale terrestre). Naturalmente potranno assistere all’incontro anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

