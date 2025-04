VERSO CAVESE-CATANIA: la situazione delle due squadre, in cerca di riscatto immediato

Catania chiamato a respingere gli assalti di AZ Picerno, Benevento e Potenza in ottica quinto posto, Cavese che vede i playoff distanti appena due lunghezze. Aggiungiamoci che, a Cava de’ Tirreni, la rivalità sportiva con i colori rossazzurri è particolarmente sentita.

Ci sono, insomma, tutti gli ingredienti per assistere ad una partita importante, interpretata dalle due squadre al meglio per fare bottino pieno, visti i rispettivi obiettivi di classifica. Va anche detto che il Catania sta cercando di riscattare una stagione nel complesso non proprio esaltante, mentre la Cavese ha già raggiunto il suo obiettivo primario, la salvezza, ottenuta con congruo anticipo. A questo punto del campionato peseranno di più le motivazioni dell’Elefante o quelle degli aquilotti?

Andando ad analizzare la situazione delle squadre, entrambe sono reduci da una sconfitta contro le formazioni che occupano i primi due posti in graduatoria: il Catania al cospetto dell’Avellino (1-2), la Cavese con l’Audace Cerignola (0-2). Rossazzurri e blufoncè sono divisi da 9 punti: 12 vittorie, altrettanti pareggi e 8 sconfitte riportate dal Catania; 9 successi, 11 risultati di parità e altrettanti ko per la Cavese. Etnei e metelliani si somigliano per numero di reti al passivo, prova ne sia che il Catania ha subito 33 gol, la Cavese 35. Differenza, invece, nelle realizzazioni all’attivo: 46 la formazione di Toscano contro i 32 degli uomini di Maiuri.

Numeri molto simili se andiamo a vedere il ruolino di marcia casalingo: 25 i punti incassati dal Catania, 23 quelli incamerati dalla Cavese (gol fatti/subiti rispettivamente 18/12 e 16/15). La differenza la fa il rendimento formato trasferta del Catania con 23 punti collezionati lontano dal “Massimino” contro i 15 in gare esterne della Cavese. Nelle ultime cinque partite i rossazzurri hanno fatto un pò meglio dei blufoncè, totalizzando rispettivamente 10 e 8 punti. L’Elefante ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi), gli aquilotti sette (4 successi e 3 pareggi).

