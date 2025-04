VERSO CAVESE-CATANIA: torna Quaini a centrocampo?

L’ammonizione riportata domenica sera, nel corso dell’incontro disputato al “Massimino” contro l’Avellino, come già riportato costerà un turno di squalifica al centrocampista rossazzurro Francesco Di Tacchio. Il giocatore, infatti, figurava nell’elenco dei diffidati. Rientrerà in occasione del successivo confronto con il Potenza.

In vista di Cavese-Catania, per la sostituzione di Di Tacchio in pole c’è il jolly Alessandro Quaini. L’ex Fiorenzuola è stato spesso alternato nel ruolo di difensore e centrocampista, potendo giostrare indifferentemente nelle due posizioni. Nell’ultimo periodo ha agito con molta più frequenza in mezzo al campo, non deludendo le attese. C’è anche l’alternativa Frisenna, ma è probabile che Quaini a prendere il posto di Di Tacchio, agendo dal 1′ in mediana con De Rose. A meno che Toscano non decida d’inserire Sturaro, altra soluzione ipotizzabile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***